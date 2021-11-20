طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بايدن

رام الله - دنيا الوطنكشف طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الجمعة، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بعد مغادرته المستشفى.وقال كيفن أوكونور، طبيب بايدن في رسالة نشرها البيت الأبيض: "إن الرئيس، الذي خضع لفحص بدني وفحص بالمنظار للقولون يوم الجمعة، لا يزال لائقا للعمل وقادرا على مباشرة مهامه دون أي تدخل طبي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وقال أوكونور إن فحص القولون بالمنظار وجد سليلة بدا أنها حميدة وأمكن إزالتها بسهولة.وقال الطبيب "من المتوقع الانتهاء من التقييم النسيجي مطلع الأسبوع المقبل... لم يصب الرئيس بسرطان القولون قط".كان الرئيس الأمريكي غادر مركز والتر ريد الطبي العسكري، اليوم، بعد إجرائه فحصا ‏طبيا روتينيا.‏وصرح بايدن للصحفيين أن فحصه الطبي "رائع"، وذلك قبل أن يعود إلى البيت الأبيض بمروحية.في وقت سابق من الجمعة، أصبحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، هي أول امرأة تتولى السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة، أثناء خضوع بايدن لفحص القولون الروتيني تحت التخدير كجزء من فحصه.من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا مع قادة من أفريقيا في عام 2022، سيركز على بناء شراكات وتحالفات عالمية.وتابع مشيرا إلى أن القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا ستكون "بمثابة فرصة للتعاون مع النظراء الأفارقة في المجالات الرئيسية التي تحددها الولايات المتحدة وأفريقيا على أنها بالغة الأهمية لمستقبل القارة ومجتمعنا العالمي".