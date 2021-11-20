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شؤون فلسطينية

مصدر مطلع يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل اجتماع لجنة المقطوعة رواتبهم بممثل الأمم المتحدة بغزة

مصدر مطلع يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل اجتماع لجنة المقطوعة رواتبهم بممثل الأمم المتحدة بغزة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
كشف مصدر مطلع في لجنة الموظفين المقطوعة رواتبهم في غزة من قبل السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عن اجتماع دار بين اللجنة وغيرنوت ساور، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حول دور الأمم المتحدة السياسي والإنساني.

وقال المصدر لـ"دنيا الوطن" إنه: "تم خلال اللقاء تسليم كتاب لممثل الأمم المتحدة، يتضمن كشف أسماء للمقطوعة رواتبهم، للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل حل قضيتهم وعودة رواتبهم وحقوقهم".

وأضاف المصدرأنه: "تم مطالبة المجتمع الدولي عبر ممثل الأمم المتحدة  في غزة، غيرنوت ساور، بتحمل مسئولياته اتجاه الظلم السياسي والإنساني الواقع على موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية المقطوعة بتحدي واضح للقانون الدولي".

وتابع: "كما أكدنا خلال اللقاء على أن السلطة الوطنية الفلسطينية مؤسسة دولية أنبثقت عن اتفاقيات دولية ولها غطاء شرعي دولي، لذلك طالبنا الأمم المتحدة بالتحدث إلى المسؤولين الفلسطينين برفع الظلم والإجراءات التعسفية عن المقطوعة رواتبهم".

وفي السياق، لفت المصدر إلى أن جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أنه لا عودة للرواتب إلا بإنهاء الانقسام، معتبراً أن ذلك يعد "اضطهاداً سياسياً".

ووفق المصدر، فإن رد ممثل الأمين العام كان إيجابياً، واعداً اللجنة بحمل الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي بدوره سوف يتم توجيه رسالة إلى أصحاب الاختصاص، مشيراً إلى أن الرد على ما تم تقديمه سيكون شفوياً وكتابياً بعد شهر من تاريخه.

كشف أسماء المقطوعة رواتبهم والذي تم تسليمه لممثل الأمم المتحدة  في قطاع غزة، بحسب المصدر.

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