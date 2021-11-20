شؤون فلسطينية

الصحة تعلن إحصائية جديدة لعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة تعلن إحصائية جديدة لعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 18، طوباس 3، الخليل 5، طولكرم 2، جنين 2، نابلس 3، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 55".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، طوباس 5، الخليل 28، طولكرم 4، جنين 17، نابلس 3، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 200".

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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