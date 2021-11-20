الحايك يحذر من أوضاع خطيرة على البنى التحتية والمشردين بغزة خلال الشتاء

رام الله - دنيا الوطندعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم السبت، المانحين لضرورة توجيه أموالهم بشكل عاجل لإعمار البنى التحتية في قطاع غزة، مبيناً أن المنخفض الجوي الحالي رغم ضعفه إلا أنه كشف عن حجم الضرر الكبير الذي تعرضتلهم البنى التحتية خلال العدوان الأخير على القطاع في آيار/ مايو الماضي.وقال الحايك في تصريح صحفي: "إن العديد من الشوارع الرئيسية تعرضت للغرق، وتوقفت فيها حركة سير المركبات والأفراد نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالرمال والطين وتراكم المياه فيها على شكل برك".وحذر الحايك من تفاقم الأزمة إنسانية بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء في ظل وجود آلاف المشردين والشقق السكنية التي دمرت بشكل كلي وجزئي ولم تُعمر للأن، بالإضافة لانهيارات أرضية وغرق لشوارع وتقاطعات رئيسية استهدفت خلال العدوان الأخير.وأشار الحايك إلى أن تأجيل المانحين لإعمار البنى التحتية التي تحتاج بمجملها في كافة مناطق قطاع غزة إلى 50 مليون دولار هو أمر مقلق مع دخول فصل الشتاء، لاسيما في المناطق المنخفضة والساخنة " ذات الكثافة السكانية.وأكد الحايك على أن إعمار البنى التحتية لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى كونها تمس المواطن بشكل مباشر، وتعتبر من الخدمات الأساسية للحياة.