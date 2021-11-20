الصين: نحذر واشنطن من مغبة تصعيد التوتر حول تايوان





رام الله - دنيا الوطنقال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني إنه يجب على الولايات المتحدة الامتناع عن تصعيد التوتر مع الصين، وأن تتخلى عن دعم فكرة ما يسمى باستقلال تايوان.وأكد الوزير الصيني، خلال حديثه في القمة العالمية لمراكز التحليل، عبر الإنترنت، اليوم السبت، أن عدم امتناع واشنطن عن ذلك، سيؤثر سلباً على الوضع الدولي والتنمية العالمية.وأضاف: "نأمل أن تكون الولايات المتحدة وفية لكلامها، ولن تبدأ حربا باردة جديدة، ولن تسعى إلى المواجهة والتناقضات، وأن تتخلى عن دعم فكرة ما يسمى باستقلال تايوان"، مشيراً إلى أن مستقبل العالم بأسره، يعتمد على ما إذا كان بإمكان بكين وواشنطن تنظيم علاقاتهما الثنائية .ويرى وانغ يي، أنه في ظروف العولمة، "يجب التصرف وفق متطلبات العصر" ويجب التخلي عن الإجراءات الحمائية، لأنها "تتعارض مع الاتجاه العام وتضر بالعلاقات الدولية".ونوه الوزير بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ "وجه تحذيراً جدياً" للقيادة العليا للولايات المتحدة بشأن عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون تايوان، لأن بكين تعتبر مثل هذه التصرفات تعديا على سيادة الصين، مشدداً على أن بلاده، تبدل قصارى جهدها لكي تتم الوحدة مع تايوان بسلام.