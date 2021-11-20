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ليبيا: رئيس مجلس النواب يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية

ليبيا: رئيس مجلس النواب يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
تقدَّم عقيلة صالح،  رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية الليبية، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي.

وأعلنت المفوضية تقدم 23 مرشحًا لانتخابات الرئاسة حتى أمس الجمعة؛ فيما تقرر أن تجرى الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما جاء على موقع (بوابة الوسط) الليبي.

والأربعاء الماضي، أعلن عقيلة صالح ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلًا إنه يستطيع "تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد".

كما دعا إلى ضرورة "تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنًا رئيسيًّا لبناء الوطن واستقراره، وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء".

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