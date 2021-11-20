الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية

أفيخاي ادرعي،











رام الله - دنيا الوطنأعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع جمهورية مصر العربية.ووفق ما قالهالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر".وأضاف أدرعي: "أن عملية الضبط بدأت برصد الاستطلاعات الإسرائيلية للمشتبه فيه يحاولون تهريب المخدرات، وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي باشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية الضبط شهدت إطلاق نار في الهواء، وأحبطت المحاولة.ولفت أدرعي إلى أن المضبوطات عبارة عن 120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل، مؤكدا أن هذه الكميات تم نقلها إلى قوات الشرطة التي ستباشر عملها.