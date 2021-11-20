منظمة تدين تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كتنظيم (إرهابي)





رام الله - دنيا الوطنانتقدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية تصنيف بريطانيا لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) كتنظيم "إرهابي" بعد أن أعلنت وزارة الداخلية البريطانية تصنيف الحركة كتنظيم ارهابي، وبررت ذلك بامكانية وصول (حماس) إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع.واعترض زيدان القنائي المتحدث الرسمي للمنظمة، على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي إعتبرت تصنيف (حماس) كمنظمة ارهابية يساهم في معالجة معاداة السامية، حيث اعتبر قرار بريطانيا إنحياز كامل للإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.واعتبرت المنظمة أن إسرائيل أكبر منظمة "إرهابية" بالعالم ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي ليست إرهاب بل دعم الاحتلال هو الإرهاب كما أن الدول الأوروبية بجوار الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز بشكل كامل لسياسات الاحتلال الاسرائيلي كما أن قرار بريطانيا سيساهم في توسيع الاستيطان الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.وطالبت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بتصنيف كافة المنظمات اليهودية العنصرية داخل اسرائيل والمنظمات اليهودية اليمينية الداعمة للاستيطان كمنظمات إرهابية خاصة وأن تلك المنظمات اليهودية تمارس كافة أشكال الإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين.