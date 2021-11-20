شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة، و(55) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (200) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (448)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (186297) إصابة، والحالات النشطة (1643) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (183025) حالة، والوفيات (1629) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (65) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (44) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (494444) شخصاً التطعيم.

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