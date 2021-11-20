طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 21 نوفمبر

ونوهت الداخلية إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون من لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/6)، وللمتبقي من الحافلة السابعة إلى الحافلة العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/38).