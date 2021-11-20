أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

حسن عبد ربه،

رام الله - دنيا الوطنيواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 129 يوماً.والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: هشام أبو هواش منذ (96 يوما)، وعياد الهريمي منذ (59 يوما)، ولؤي الأشقر مضرب منذ (41 يوما).وقالالناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ (وفا): "إن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لإنتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي إلى شلل أو ارتقاؤه شهيدًا، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قُدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبًا في حياة الأسير وصحته".وأضاف عبد ربه: "أن الأسير الفسفوس يعاني من تجلطات في الدم، ونقص كبير في كمية السوائل والفيتامينات في جسمه، وتشنجات في أطرافه، إضافة لفقدان الوعي بشكل متقطع، وعدم القدرة على النطق بشكل جيد".وأوضح أن بقية الأسرى يعانون أوضاعًا صحية صعبة، من نقصان نسبة السوائل بالجسم، وحالات الصداع والهزال الشديدين، وآلام الجسم المختلفة.وشدد على أن التحركات مستمرة، والجهود تبذل على المستويات كافة، من أجل إنقاذ حياة الأسرى الأربعة المضربين.واعتبر أن إسرائيل تتهرب من اتخاذ قرار بحقهم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم إجراءات الاحتلال والضغط للإفراج عنهم.يذكر أن الأسير أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر (103) أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، أول أمس الخميس.