راصد جوي كميات ضخمة من السحب الرعدية من المتوقع أن تؤثر على فلسطين





وأوضح العلامي أن اليوم ستشمل الأمطار خاصة خلال ساعات النهار معظم مناطق الوطن من شمال فلسطين المحتلة لشمال النقب، وسيكون هناك تفاوت واختلاف بغزارة الكميات، مع أفضلية متوقعة للمناطق الشمالية والوسطى والسواحل.

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي الراصد الجوي، صباح اليوم السبت، عن صورة لافتة للأقمار الصناعية حيث يضخ البحر المتوسط في حوضه الشرقي كميات ضخمة من السحب الرعدية المتوقع أن تؤثر على البلاد اليوم.وقال العلامي في منشورٍ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "اليوم هو الأبرد كذلك منذ شهور، رياح نشطة وأمطار على فترات فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومُرفقة بالرعد أحياناً".