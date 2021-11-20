كيف علّقت إيران على قرار بريطانيا اعتبار (حماس) منظمة "إرهابية"؟





رام الله - دنيا الوطناعتبرت إيران قرار بريطانيا باعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كمنظمة "إرهابية" بأنه قلب للحقائق.وقال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه: "لا يمكن سحق حقوق الشعب الفلسطيني عبر قلب الحقائق".وأكد أن بلاده تدين القرار، قائلاً: "نحن ندين قرار بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) كمنظمة ارهابية".وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن رؤية بلاده للأزمة الفلسطينية، حين قال: "الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في إقامة الاستفتاء العام بين جميع السكان الأصليين في أرض فلسطين".يذكر أن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية ، قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف (حماس) منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.وقالت باتيل في تغريدة عبر موقع (تويتر)، أمس الجمعة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".​​​​​​​