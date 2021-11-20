تعيين سوسن الغرايبة من الأردن رئيسا تنفيذيا لصندوق المرأة للتنمية التابع لهيئة المرأة العربية





رام الله - دنيا الوطناختارت هيئة المرأة العربية الدكتورة سوسن الغرايبة من المملكة الأردنية الهاشمية رئيسا تنفيذيا لصندوق المرأة للتنمية التابع لهيئة المرأة العربية.وقال المكتب الإعلامي في هيئة المرأة العربية في تصريح صحفي اليوم: "ان هذا الاختيار جاء في إطار الاستراتيجية الجديدة للهيئة برفد المواقع القيادية في اجهزة الهيئة المختلفة بكوادر ذات تأهيل عال لمواكبة تسريع وتيرة العمل وثورة الاتصالات والمعلومات".وأضاف المكتب الإعلامي في تصريحه ان اختيار د. الغرايبة من بين عدة مترشحات تم لاستيفائها معايير الترشيح ومتطلبات المنصب بجدارة.وتتركز مهمات صندوق المرأة للتنمية في تنسيق الاتصالات وتوقيع الاتفاقيات مع الهيئات والصناديق المانحة لإقامة وتشغيل وادارة مجموعة من المشاريع التنموية والإنسانية الموجهة لصالح المرأة في الدول الاقل نموا والعمل على تمكين المرأة للحد من البطالة من خلال توسيع رقعة المشاريع متناهية الصغر والمدرة للدخل اضافة الى اقامة وحدات انتاجية تديرها النساء بالكامل ونشر مراكز التدريب على المهن والمهارات ومراكز صحة المرأة ودور البنات اليتيمات ودعم تعليم الفتيات في المناطق النائية.و يذكر ان الدكتورة سوسن وائل محمود الغرايبة اكاديمية وناشطة في نطاق مهام تحفيز النساء وتمكينهن الاقتصادي وحاصلة على شهادة الماجستير في التنمية والقانون من جامعة وارويك في بريطانيا ودرجة الدكتوراة في القانون من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الامريكية، وتمتلك خبرة هائلة في العمل مع المنظمات والمؤسسات الدولية كما انها عضوة منتخبة في المجلس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية.