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غادة غزاوي: ارتفاع تكاليف الشحن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين

غادة غزاوي: ارتفاع تكاليف الشحن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الخبيرة الاقتصادية غادة غزاوي: "إن الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا تسرع من وتيرة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي".

وأضافت غادة غزاوي" إن ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار السلع تعد فرصة مناسبة، لتعزيز وزيادة التجارة البينية بين البلدين، سعيا وراء تخفيض التكاليف وسرعة وصول البضائع من وإلى الجانبين".

ولفتت إلى أن هناك مجالات عديدة للاستثمار بين البلدين في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، مشددة على ضرورة تنظيم معارض ومؤتمرات مشتركة لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمتر.

وقالت: "إن التبادل التجاري بين الأردن، سجل خلال 2020، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات من الجانب الفلسطيني للمملكة".

وكان مجتمع الأعمال الأردني الفلسطيني قد أكد في وقت سابق خلال اجتماع بغرفة تجارة الأردن، على ضرورة المضي قدما بخطوات سريعة لاستثمار الفرص المتاحة سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خلال احتماع

وأجمع المشاركون في الاجتماع، أن الظرف الاقتصادي الذي يشهده العالم خصوصا مع ارتفاع كلف الشحن واسعار السلع تشكل فرصة لتعزيز التجارة البينية لتخفيض التكاليف وسرعة وصول البضائع.

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