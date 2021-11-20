طالع: إحصائية حركة المغادرين والوافدين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي











رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4866 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4588.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4718 مواطناً و99 أجنبياً، و49 من فلسطيني الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4433 مواطناً، و109 أجانب، و46 من فلسطيني الداخل.يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.