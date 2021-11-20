"الخارجية" ترفض قرار بريطانيا حول (حماس) وتعتبره اعتداءً على الشعب الفلسطيني





وأكدت الخارجية، ان الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل امام فرص تحقيق السلام و العقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة و اعادة اعمار قطاع غزة .





ويأتي هذا القرار البريطاني بعد اسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس "منظمة إرهابية".





وأضافت الوزارة "نرى انه انسجاما مع هذا الطلب ونزولا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان هذا القرار خلال زيارتها الى واشنطن، وهي نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة على زيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون اخذ موافقة من حكومتها".





وأشارت الخارجية إلى أن هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية.





وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة البريطانية التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير و التراجع الفوري عن هذا القرار، فانها سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار و تبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية و تأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة ، و محدودية مساهمتها المستقبلية في اية عملية سياسية محتملة.





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية و المغتربين، اليوم السبت، قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس( منظمة ارهابية)، و تعتبره اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابشع اشكال الاحتلال و الظلم التاريخي الذي اسس له وعد بلفور المشؤوم.