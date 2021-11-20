شؤون فلسطينية

"الخارجية" ترفض قرار بريطانيا حول (حماس) وتعتبره اعتداءً على الشعب الفلسطيني

"الخارجية" ترفض قرار بريطانيا حول (حماس) وتعتبره اعتداءً على الشعب الفلسطيني
وزارة الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية و المغتربين، اليوم السبت، قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس( منظمة ارهابية)، و تعتبره اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابشع اشكال الاحتلال و الظلم التاريخي الذي اسس له وعد بلفور المشؤوم.

وأكدت الخارجية، ان الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل امام فرص تحقيق السلام و العقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة و اعادة اعمار قطاع غزة .

ويأتي هذا القرار البريطاني بعد اسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس "منظمة إرهابية".

وأضافت الوزارة "نرى انه انسجاما مع هذا الطلب ونزولا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان هذا القرار خلال زيارتها الى واشنطن، وهي نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة على زيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون اخذ موافقة من حكومتها".

وأشارت الخارجية إلى أن هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة البريطانية التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير و التراجع الفوري عن هذا القرار، فانها سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار و تبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية و تأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة ، و محدودية مساهمتها المستقبلية في اية عملية سياسية محتملة.

أخبار ذات صلة

منظمة تدين تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كتنظيم &#34;إرهابي&#34;

منظمة تدين تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كتنظيم "إرهابي"

عشرات الفلسطينيين يمتنعون عن استكمال رحلتهم ويطلبون اللجوء بعد هبوطهم في إسبانيا

عشرات الفلسطينيين يمتنعون عن استكمال رحلتهم ويطلبون اللجوء بعد هبوطهم في إسبانيا

الصحة بغزة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 21 نوفمبر

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 21 نوفمبر

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

&#34;التربية&#34; تطالب العالم بحماية أطفال فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم

"التربية" تطالب العالم بحماية أطفال فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم

راصد جوي كميات ضخمة من السحب الرعدية من المتوقع أن تؤثر على فلسطين

راصد جوي كميات ضخمة من السحب الرعدية من المتوقع أن تؤثر على فلسطين

جبهة التحرير الفلسطينية تدين قرار الحكومة البريطانية باعتبار (حماس) حركة ارهابية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين قرار الحكومة البريطانية باعتبار (حماس) حركة ارهابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمة تدين تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كتنظيم &#34;إرهابي&#34;

منظمة تدين تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كتنظيم "إرهابي"

عشرات الفلسطينيين يمتنعون عن استكمال رحلتهم ويطلبون اللجوء بعد هبوطهم في إسبانيا

عشرات الفلسطينيين يمتنعون عن استكمال رحلتهم ويطلبون اللجوء بعد هبوطهم في إسبانيا

&#34;التربية&#34; تطالب العالم بحماية أطفال فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم

"التربية" تطالب العالم بحماية أطفال فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم

جبهة التحرير الفلسطينية تدين قرار الحكومة البريطانية باعتبار (حماس) حركة ارهابية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين قرار الحكومة البريطانية باعتبار (حماس) حركة ارهابية

مواجهات مع الاحتلال في العيساوية واعتقال شاب من سلوان

مواجهات مع الاحتلال في العيساوية واعتقال شاب من سلوان

المرور بغزة: 31 إصابة في 52 حادث سير الأسبوع الماضي

المرور بغزة: 31 إصابة في 52 حادث سير الأسبوع الماضي

طالع قائمة أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع قائمة أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

(فدا) يؤكد رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار بريطانيا بحق حركة (حماس)

(فدا) يؤكد رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار بريطانيا بحق حركة (حماس)

منوعات

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

عربي

السودان: ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات إلى 40

السودان: ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات إلى 40

مصر: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وانعقاد غرفة الأزمات لسوء الأحوال الجوية

مصر: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وانعقاد غرفة الأزمات لسوء الأحوال الجوية

السعودية: وزارة الحج والعمرة توضح شروط الصلاة في المسجد النبوي

السعودية: وزارة الحج والعمرة توضح شروط الصلاة في المسجد النبوي

السعودية تُعيد افتتاح سفارتها في الصومال

السعودية تُعيد افتتاح سفارتها في الصومال