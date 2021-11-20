البرديني يدعو الجاليات الفلسطينية والعربية لتشكيل محاكم صورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين



وقال البرديني في تصريح خاص حول استشهاد الأسير سامي عابد محمود العمور في صباح الخميس بمستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع المحتلة: "إن مقصلة الإهمال الطبي المتعمد تمارس العمل كذراع بغيض للماكينة العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين بدم بارد ما أدى لاستشهاد 72 أسيرا من مجمل عدد الأسرى الشهداء الذي ارتفع إلى 227 بارتقاء الأسير سامي العمور وهو من مواليد 25 / 9 / 1982 ومن سكان شرق مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما أمضى منها 15 عاما".



وأضاف الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) ومفوض عام الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في المحافظات الجنوبية أن من حق الضحية أن تتكلم وأن تصرخ وأن تشرح للعالم عن وجعها وعلى العالم أن يستمع جيدا لرواية الضحية الحقيقية وهم الأسرى الفلسطينيون وذوي الشهداء والجرحى وعلى العالم أن يتساءل لماذا وتحت أي غطاء قام المجرم جلعاد أردان بتمزيق التقرير السنوي التابع للمجلس الدولي لحقوق الانسان ورميه في سلة المهملات وهل يحق للجاني أن يقف على منبر المجلس الدولي لحقوق الانسان.



وشدد البرديني على أهمية تنظيم المحاكم الصورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يستهدفون الأسرى الفلسطينيين في كل بقاع الأرض لأنها تعتبر جانبا مهما في تسويق الرواية الفلسطينية وتدويل قضية الأسرى واستقطاب الرأي العام الدولي والإنساني ولكي يعرف العالم الرواية الحقيقية التي تسعى الماكينة العنصرية

لاختطافها من جانب وطمسها من الجانب الآخر وذر الرماد في عيون العالم الذي يتطلع إلى السلام والسلام ينبع دائما من تقرير المصير وانعتاق الشعوب من الاحتلال والاستعمار.







رام الله - دنيا الوطندعا الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) ومفوض عام الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة(فتح) في المحافظات الجنوبية الجاليات الفلسطينية والعربية ودعاة وحماة حقوق الانسان في العالم لتشكيل محاكم صورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم جلعاد أردان سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة صاحب التوصياتالشيطانية في تشديد الخناق على الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.