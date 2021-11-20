رئاسة التشريعي تدين القرار البريطاني بحق حركة (حماس)





رام الله - دنيا الوطننددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، بالقرار البريطاني القاضي باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمةإرهابية واعتبر ذلك بمثابة انتهاك صارخ لقواعد مواد وبنود القانون الدولي.وشددت في تصريح لها على أن القرار المذكور تعسفيوظالم وينم عن انحياز أعمى لدولة الكيان الصهيوني، مستغربة توقيت إصدار القرار ومعتبرة أنه لا ينسجم مع المزاج العام في بريطانيا والذي عبر عن رفضه أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة للاحتلال وممارساته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.وبيّنت أن القرار يتنافى ويتعارض بشدة مع الموقف الأوروبي وقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية الصادر في سبتمبر2019 والمتمثل بإلغاء إدراج (حماس) على قوائم الارهاب.ودعت مجلس العموم البريطاني لعدم المصادقة على القرار بل وحث الحكومة للتراجع عنه لما يمثله من تنكر للحقوق الفلسطينية وانحياز لصالح الجاني ضد الضحية.وأهابت بكل الدول الصديقة لتدشين أوسع حملة برلمانية ودبلوماسية لمناهضة القرار والعمل على أبطاله بكل الطرقوالوسائل القانونية والسياسية الممكنة، والضغط على بريطانيا لأجل أبطاله وحملها للتراجع عنه فوراً.وطالبت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لمناصرة الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية والوقوف في وجه القراروالعمل على عدم تمريره.