شؤون فلسطينية

رئاسة التشريعي تدين القرار البريطاني بحق حركة (حماس)

رئاسة التشريعي تدين القرار البريطاني بحق حركة (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، بالقرار البريطاني القاضي باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة
إرهابية واعتبر ذلك بمثابة انتهاك صارخ لقواعد مواد وبنود القانون الدولي.

وشددت في تصريح لها على أن القرار المذكور تعسفي
وظالم وينم عن انحياز أعمى لدولة الكيان الصهيوني، مستغربة توقيت إصدار القرار ومعتبرة أنه لا ينسجم مع المزاج العام في بريطانيا والذي عبر عن رفضه أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة للاحتلال وممارساته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

وبيّنت أن القرار يتنافى ويتعارض بشدة مع الموقف الأوروبي وقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية الصادر في سبتمبر
2019 والمتمثل بإلغاء إدراج (حماس) على قوائم الارهاب.

ودعت مجلس العموم البريطاني لعدم المصادقة على القرار بل وحث الحكومة للتراجع عنه لما يمثله من تنكر للحقوق الفلسطينية وانحياز لصالح الجاني ضد الضحية.

وأهابت بكل الدول الصديقة لتدشين أوسع حملة برلمانية ودبلوماسية لمناهضة القرار والعمل على أبطاله بكل الطرق
والوسائل القانونية والسياسية الممكنة، والضغط على بريطانيا لأجل أبطاله وحملها للتراجع عنه فوراً.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لمناصرة الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية والوقوف في وجه القرار
والعمل على عدم تمريره.

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