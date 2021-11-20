شؤون فلسطينية

بحر يدين القرار البريطاني بحق حركة (حماس) ويطالب بعدم تمريره

بحر يدين القرار البريطاني بحق حركة (حماس) ويطالب بعدم تمريره
أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة
رام الله - دنيا الوطن
أدان أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اليوم السبت، القرار البريطاني ضد حركة حماس باعتبارها حركة "إرهابية"، مطالباً البرلمان البريطاني بعدم تمريره.

وأكد بحر أن القرار البريطاني انتهاك صارخ للقانوني الدولي، ويخدم الاحتلال فقط ويشجعه على التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على التمسك بكل أشكال المقاومة للدفاع عن القضية الوطنية.

وقال: إن "هذا القرار هو بمثابة جريمة جديدة تضاف إلى سلسة الجرائم البريطانية ضد الشعب الفلسطيني"، داعياً المجتمع الدولي والمناصرين للقضية الفلسطينية لإدانة هذا القرار ورفضه.

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