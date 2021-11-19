شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تُحذر بريطانيا من تداعيات إعلان حماس حركة إرهابية

الجبهة الديمقراطية تُحذر بريطانيا من تداعيات إعلان حماس حركة إرهابية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الداخلية البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.

ورأت الجبهة الديمقراطية أن هذا الموقف البريطاني يدلل على وجود استخفاف واستهتار بريطاني جديد وواضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، وُيعتبر بمثابة امتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور.

وجددت الجبهة تحذيرها من تداعيات هذا القرار، لما يشكله من استهداف مباشر للشعب الفلسطيني ومقاومته كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية. ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في مقاومة المحتل.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بالتحرك والدعوة لموقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي ضد هذا القرار الظالم، داعية في الوقت نفسه الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا الإجراء والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن حركة حماس ستبقى مكوناً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار المجحف والظالم حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحدود عام 1967.

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