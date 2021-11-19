"النضال الشعبي" تصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية تماشيًا مع أجندة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، تماشيا مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل لتجريم النضال الفلسطيني المشروع.وتابع أن من حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته وأن ذلك كفلته كافة القوانين الدولية.وأضاف أن بريطانيا تواصل تنكرها لحقوق شعبنا وتقف إلى جانب الاحتلال عبر هذا القرار، وعليها أن تعيد النظر به ومطالبة ايضا بتصحيح الخطأ التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور، وهي التي شرعنت الاحتلال وما زالت تدافع عنه.وأشار المكتب السياسي للجبهة أن حركة حماس حركة مقاومة فلسطينية وأن من يمارس الارهاب بشكل منظم هي دولة الاحتلال التي يجب محاسبتها وتصنيفها كدولة ارهاب عنصري.ودعت الجبهة كان مؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا إلى رفض هذا القرار وعدم الاشتراك مع الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.