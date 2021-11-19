شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم "قراوة بني حسان" ويخنق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال يقتحم "قراوة بني حسان" ويخنق حركة المواطنين غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بلدة قراوة بني حسان بعدد كبير من دورياتها وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل القرى الغربية لمدينة سلفيت قرب البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن إغلاق البوابة الحديدية تسبب بأزمة مرورية خانقة وعرقلة حركة المواطنين من وإلى بلدات وقرى غرب سلفيت.

وتقع قراوة بني حسان على تلة مرتفعة، وتبعد عن مدينة سلفيت 13 كيلو متر لجهة الغرب، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة، يعتمد غالبيتهم في المعيشة على زراعة القمح والزيتون، والعمل في التجارة والصناعة.

وكانت قد أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، بوقف أعمال ترميم في موقع "دار الضرب" الأثري في بلدة قراوة بني حسان.

وتسعى قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بكل جهدها للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، في محاولة منها لطمس التاريخ وتغيير معالم الجغرافيا.

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