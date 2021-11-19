والدة الأسير الأعرج: علاء انتصر في إضرابه بعد معركة شرسة مع السجان

رام الله - دنيا الوطنأكدت والدة الأسير علاء الأعرج، أن نجلها حقق انتصارًا على السجان الإسرائيلي بعد إجباره أمس على إلغاء حكم الاعتقال الإداري بحقه، في مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام.وأبدت السيدة نبيلة الأعرج فخرها بصمود نجلها رغم ما مرّ به من ظروف صحية خطيرة، مشيرة إلى أنه خاض معركة شرسة مع الصبر والجوع والمرض والتحقيق معه بعد مرور3 أشهر من خوضه معركة الأمعاء الخاوية.وكانت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير الأعرج حتّى نهاية الإجراءات القضائية بعد تقديم لائحة اتهام بحقّه، وتحويله إلى "قضية".وبعد إصدار المحكمة قرارها ألغت نيابة الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ ابتداء من الخميس، وعليه أنهى الأسير الأعرج إضرابه.وأعربت والدة الأسير الأعرج عن أملها بأن يخرج نجلها من هذه "القضية" التي وصفتها بالظالمة وأن يكون حرًا طليقًا بينهم.والأسير الأعرج (34 عاماً) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكلٍ متكرر نتيجة الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه.وعانى الأعرج من هزال وضعف شديديْن، وأوجاع في كلّ أنحاء الجسد، وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، ومع ذلك، فقد تمّ تحويله أخيرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي.