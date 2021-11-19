شؤون فلسطينية

والدة الأسير الأعرج: علاء انتصر في إضرابه بعد معركة شرسة مع السجان

والدة الأسير الأعرج: علاء انتصر في إضرابه بعد معركة شرسة مع السجان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت والدة الأسير علاء الأعرج، أن نجلها حقق انتصارًا على السجان الإسرائيلي بعد إجباره أمس على إلغاء حكم الاعتقال الإداري بحقه، في مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام.

وأبدت السيدة نبيلة الأعرج فخرها بصمود نجلها رغم ما مرّ به من ظروف صحية خطيرة، مشيرة إلى أنه خاض معركة شرسة مع الصبر والجوع والمرض والتحقيق معه بعد مرور3 أشهر من خوضه معركة الأمعاء الخاوية.

وكانت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير الأعرج حتّى نهاية الإجراءات القضائية بعد تقديم لائحة اتهام بحقّه، وتحويله إلى "قضية".

وبعد إصدار المحكمة قرارها ألغت نيابة الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ ابتداء من الخميس، وعليه أنهى الأسير الأعرج إضرابه.

وأعربت والدة الأسير الأعرج عن أملها بأن يخرج نجلها من هذه "القضية" التي وصفتها بالظالمة وأن يكون حرًا طليقًا بينهم.

والأسير الأعرج (34 عاماً) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكلٍ متكرر نتيجة الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه. 

وعانى الأعرج من هزال وضعف شديديْن، وأوجاع في كلّ أنحاء الجسد، وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، ومع ذلك، فقد تمّ تحويله أخيرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي.

أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية تُحذر بريطانيا من تداعيات إعلان حماس حركة إرهابية

الجبهة الديمقراطية تُحذر بريطانيا من تداعيات إعلان حماس حركة إرهابية

&#34;النضال الشعبي&#34; تصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية تماشيًا مع أجندة الاحتلال

"النضال الشعبي" تصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية تماشيًا مع أجندة الاحتلال

الاحتلال يقتحم &#34;قراوة بني حسان&#34; ويخنق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال يقتحم "قراوة بني حسان" ويخنق حركة المواطنين غرب سلفيت

اشتباكات داخل مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية ومسلحين

اشتباكات داخل مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية ومسلحين

بدران: لا تربطنا ببريطانيا أية علاقات

بدران: لا تربطنا ببريطانيا أية علاقات

قيادي بحماس: مواقف بريطانيا تزداد تردّيا تجاه القضية الفلسطينية

قيادي بحماس: مواقف بريطانيا تزداد تردّيا تجاه القضية الفلسطينية

الصحة بغزة تعلن عن استقبال طلبات الموافقة على الامتياز السريري في جراحة المناظير

الصحة بغزة تعلن عن استقبال طلبات الموافقة على الامتياز السريري في جراحة المناظير

بعد قرار بريطانيا.. الأمم المتحدة هل ستواصل التعامل مع حماس؟

بعد قرار بريطانيا.. الأمم المتحدة هل ستواصل التعامل مع حماس؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية تماشيًا مع أجندة الاحتلال

"النضال الشعبي" تصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية تماشيًا مع أجندة الاحتلال

الاحتلال يقتحم &#34;قراوة بني حسان&#34; ويخنق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال يقتحم "قراوة بني حسان" ويخنق حركة المواطنين غرب سلفيت

قيادي بحماس: مواقف بريطانيا تزداد تردّيا تجاه القضية الفلسطينية

قيادي بحماس: مواقف بريطانيا تزداد تردّيا تجاه القضية الفلسطينية

الصحة بغزة تعلن عن استقبال طلبات الموافقة على الامتياز السريري في جراحة المناظير

الصحة بغزة تعلن عن استقبال طلبات الموافقة على الامتياز السريري في جراحة المناظير

&#34;حركة المبادرة الوطنية&#34; تدين القرار البريطاني بحق حماس وتصفه بالجائر

"حركة المبادرة الوطنية" تدين القرار البريطاني بحق حماس وتصفه بالجائر

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

أبو مرزوق: القرار البريطاني ضد حماس لن يكون له مستقبل

أبو مرزوق: القرار البريطاني ضد حماس لن يكون له مستقبل

حركة المقاومة الشعبية تستنكر قرار بريطانيا بحق حركة حماس

حركة المقاومة الشعبية تستنكر قرار بريطانيا بحق حركة حماس

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

السعودية تُعيد افتتاح سفارتها في الصومال

السعودية تُعيد افتتاح سفارتها في الصومال

سبعة قتلى بحادث مروع في مصر

سبعة قتلى بحادث مروع في مصر

مشروع قانون في الكونغرس لمنع أول صفقة أسلحة للسعودية في عهد بايدن

مشروع قانون في الكونغرس لمنع أول صفقة أسلحة للسعودية في عهد بايدن

الأمير تشارلز يصف زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية بـ&#34;اللحظة الاستثنائية&#34;

الأمير تشارلز يصف زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية بـ"اللحظة الاستثنائية"