شؤون فلسطينية

بدران: لا تربطنا ببريطانيا أية علاقات

بدران: لا تربطنا ببريطانيا أية علاقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن بريطانيا مستمرة في إرثها الاستعماري المعروف الذي بدأته بوعد بلفور عام 1917، منددًا بقرارها اعتبار حماس "منظمة إرهابية".

وشدد بدران خلال حديثه لقناة (الأقصى) على أن قرار بريطانيا ليس موجها ضد حماس وحدها بل ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، مضيفًا: "بريطانيا تستجيب بقرارها للاحتلال الذي يمارس الإرهاب والقتل ضد شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أنه ليس بين حماس وبريطانيا أية علاقات، والحركة لا تستجدي أي أحد من أجل نسج علاقات معه، متابعًا: "حماس فازت في انتخابات ديمقراطية ونزيهة ونالت شعبيتها من شعبها الفلسطيني".

ونوّه إلى أن هناك تواصل دولي مع الحركة سواء مباشر أو عبر وسطاء.

وأشار إلى حالة التعاطف الكبيرة مع شعبنا الفلسطيني في الكثير من الدول الغربية، عادّا أن التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي "شجع بريطانيا لأخذ مواقف معادية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن الهرولة للتطبيع مع الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.

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