شؤون فلسطينية

بعد قرار بريطانيا.. الأمم المتحدة هل ستواصل التعامل مع حماس؟

بعد قرار بريطانيا.. الأمم المتحدة هل ستواصل التعامل مع حماس؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة، استمرار تعاملها مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك تعليقا على شروع بريطانيا في استصدار قانون يصنف الحركة "منظمة إرهابية".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة (الأناضول): "مستمرون في التعامل مع السلطات القائمة في غزة، كلما قضت الضرورة ذلك، ونحن نترك الأمر للدول الأعضاء أن تتخذ قرارها في هذا الشأن".

يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".​​​​​​​

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