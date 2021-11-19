"حركة المبادرة الوطنية" تدين القرار البريطاني بحق حماس وتصفه بالجائر

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار وزيرة الداخلية البريطانية اعتبار حركة حماس بمنظمة إرهابية، ووصفته بالقرار الجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال.وقالت الحركة في بيان صحفي:" إن هذا القرار يدمر فرص السلام العادل ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، و حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديموقراطية و الدفاع عن حقوقه الوطنية".وتابعت "كما أنه يمثل رضوخا لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية و منظمات المجتمع المدني الفلسطيني".