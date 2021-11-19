شؤون فلسطينية

"حركة المبادرة الوطنية" تدين القرار البريطاني بحق حماس وتصفه بالجائر

"حركة المبادرة الوطنية" تدين القرار البريطاني بحق حماس وتصفه بالجائر
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار وزيرة الداخلية البريطانية اعتبار حركة حماس بمنظمة إرهابية، ووصفته بالقرار الجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" إن هذا القرار يدمر فرص السلام العادل ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، و حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديموقراطية و الدفاع عن حقوقه الوطنية".

وتابعت "كما أنه يمثل رضوخا لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية و منظمات المجتمع المدني الفلسطيني".

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