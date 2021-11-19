مهنا: تعديل ساعات عمل "معبر الكرامة" نهاية الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، الجمعة، عن تعديل ساعات عمل "معبر الكرامة"، يوم الثلاثاء الموافق 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بسبب أعمال صيانة.وأوضح، في بيان صدر عن الإدارة العامة، أن المعبر في ذلك اليوم سيعمل من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 5 مساء في كلا الاتجاهين، وستكون ساعات عمل المعبر التجاري من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 5 مساء.وأكد مهنا ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس (كورونا)، داعيا إياهم إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.