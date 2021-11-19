(هآرتس): إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة تقريرًا استخباريًا معدلًا لتبرير قصف برج الجلاء

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمريكية، بأن جهاز (الشاباك)، قام بتعديل وتنقيح ملف، حيث أكد على نشاط حركة حماس؛ لإقناع الأميركيين بضرورة قصف برج الجلاء.وحسب التقارير فإن (الشاباك) عدّل الملف الذي تم تسليمه للأمريكان، لتبرير جريمة قصف برج الجلاء، الذي استضاف العديد من الوكالات الإعلامية.وكشفت صحيفة (هآرتس)، أن ملف مخابرات الاحتلال تم تعديله بأثر رجعي لإظهار أن قصف المبنى كان ضرورياً لمراجعة وسد الثغرات في التقرير والزعم أن حركة حماس استخدمت البرج كمحطة تشويش.ودمرت طائرات الاحتلال في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في آيار/ مايو الماضي، برج الجلاء في مدينة غزة، والذي يضم مكاتب وسائل إعلام عالمية، منها: "ميدل إيست آي، وقناة الجزيرة، ووكالة أسوشيتد برس".