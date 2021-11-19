شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات اندلعت، الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت مسيرات وفعاليات منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي قلقيلية، اندلعت مواجهات في كفر قدوم بعد المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا لصالح مستوطنة "قدوميم".

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية ولاحقوا الشبان، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

واندلعت مواجهات أخرى قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات الشبان بالاختناق.

وبالتزامن، اندلعت مواجهات عقب صلاة الجمعة في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب على إثرها مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب الشبان والمحلات التجارية.

وظهرا، شهدت بلدتا بيتا وبيت دجن قضاء نابلس مواجهات أعقبت اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في الفعاليات الرافضة للاستيطان.

ففي بلدة بيتا جنوب نابلس قمعت قوات الاحتلال المواطنين الذين تواجدوا في الأراضي القريبة من جبل صبيح وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس العشرات بالمسيرة الأسبوعية التي تنظمها فعاليات البلدة رفضاً للاستيطان.

وتنتظم في بلدة بيتا جنوب نابلس فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.

بالتزامن مع ذلك، ينخرط ثوار بلدة بيت دجن إلى الشرق من نابلس في فعاليات مماثلة للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي البلدة وفتح الشارع الغربي المغلق منذ 15 عاما.

وتشهد العديد من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات مع قوات الاحتلال خلال فعاليات شعبية رافضة للمشاريع الاستيطانية أبرزها في بيتا وبيت دجن.

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