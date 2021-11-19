شؤون فلسطينية

"ليس جثمان الطفل أبو سلطان".. سلطات الاحتلال تُرسل جثمانًا مجهولًا إلى الجانب الفلسطيني

"ليس جثمان الطفل أبو سلطان".. سلطات الاحتلال تُرسل جثمانًا مجهولًا إلى الجانب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية: إن سلطات الاحتلال سلمت الجانب الفلسطيني جثمان شخص مجهول الهوية، في الوقت الذي كانت تنتظر وصول جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان.

وأضافت الهيئة: نتابع  الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد ابو سلطان من مدينة بيت لحم، إذ أنه وبعد وصول طواقمنا برفقة والد الشهيد وإسعاف الهلال الأحمر إلى النقطة المتفق عليها لتسلم الجثمان، وأثناء عملية التعرف على جثمان الشهيد تفاجئنا باحضار الجانب الإسرائيلي جثة أخرى ليست جثة الشهيد أبو سلطان، وهي جثة مجهولة الهوية". 

وذكرت الهيئة "وعليه تؤكد الهيئة أنها على تواصل مستمر مع الجانب الإسرائيلي من اجل احضار جثمان الشهيد أبو سلطان في اقرب وقت وتسليمه لعائلته؛ لتتم مراسم دفنه حسب الاصول الدينية".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن هناك خطأ بشريًا في عملية تحديد هوية الجثمان وسيتم التحقيق في الحادث بعمق من قبل الجهات المختصة، كما سيتم تسليم جثمان الشهيد أبو سلطان إلى عائلته مساء السبت.

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