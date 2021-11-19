أبو مرزوق: القرار البريطاني ضد حماس لن يكون له مستقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق، أن من يقفون خلف القرار البريطاني منحازون للاحتلال، مؤكدا أن القرار لن يكون له مستقبل، كما أن الاحتلال ليس له مستقبل على أرضنا، وسنواصل المقاومة لدحر الاحتلال.وقال أبو مرزوق عبر فضائية الأقصى: إن بريطانيا تستغل انشغال الأمة العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، وتحاول تمرير المشاريع التي تخدم وجود الاحتلال.وأضاف أنه بدلا من تعويض الشعب الفلسطيني عن جرائم بريطانيا ضده يجري إصدار قرارات خطيرة تدعم الاحتلال، مشددا على أن هذه القرارات تضر بحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره.وأكد أبو مرزوق أن هناك مشاريع كبيرة لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين، إلا أنها كلها ستفشل بإرادة الشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته وتقرير مصيره.