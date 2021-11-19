الاحتلال ما يزال يحتجز 90 شهيدًا منذ عام 2016

رام الله - دنيا الوطنقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يحتجز 90 شهيدا، منذ عودة سياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2016، بالإضافة لـ254 شهيدا في "مقابر الأرقام".وسلمت سلطات الاحتلال، اليوم، جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين، على حاجز سالم العسكري، في حين أجلت تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، والذي كان مقررا مساء اليوم.وأفادت الحملة بأن الشهداء الـ90 المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال حتى الآن، هم: عبد الحميد أبو سرور، محمد ناصر طرايرة، محمد جبارة أحمد الفقيه، رامي محمد عورتاني، مصباح أبو صبيح، فادي قنبر، براء إبراهيم محمد صالح، عادل حسن ابراهيم عنكوش، أسامة أحمد مصطفى عطا، بدر كمال مصبح، أحمد حسن السباخي، شادي سامي الحمري، علاء سامي أبو غراب، محمد خير الدين البحيصي.كما يحتجز جثامين الشهداء: أحمد اسماعيل جرار، أحمد نصر جرار، عبد الرحمن بني فاضل، مصعب زهير السلول، محمد الربايعة، يوسف أحمد عطوة العماوي، عطية محمد عطوة العماوي، عبد السلام مسامح، عزيز عويسات، رمزي النجار، خالد سمير عبد العال، محمد طارق إبراهيم دار يوسف، هاني محمد عودة المجدلاوي، وائل عبد الفتاح الجعبري، عطاف محمد مصلح صالح، رمزي أبو يابس، صالح عمر صالح برغوثي، أشرف وليد سليمان نعالوة، فارس بارود، أمير دراج، يوسف عنقاوي، ياسر محمد فوزي شويكي، عمر أبو ليلى، محمد عبد المنعم محمد عبد الفتاح، يوسف وجيه يوسف أحمد، نصار ماجد عمر طقاطقة، هاني حسن سلمان ناصر أبو سلمي، عبد الله أشرف عبد الغمري، عبد الله إسماعيل عليان الحمايدة، أحمد أيمن موسى العديني، رشاد صالح سلمان البديني، علاء خضر الهريمي، بسام أمين محمد السايح.وأيضا الشهداء: رعد ماجد البحري، بدوي خالد الشلش مسالمة، عبد الله أبو النصر، محمد هاني مسعد أبو منديل، محمود خالد محمود سعيد، فخر أبو زيد، محمد الناعم، سفيان الخواجا، إبراهيم حجازي/ هلسة، بهاء العواودة، فادي سمارة، أحمد مصطفى عريقات، سعد الغرابلي، أشرف أمين حسن هلسة، محمد ضامر حمدان مطر، سمير أحمد عبد الجليل حميدي، بلال الرواجبة، الأسير كمال أبو وعر، محمود عمر صادق كميل، عاهد عبد الرحمن اخليل، عطالله ريان، محمد حسين عمرو، محمد أيمن محمد فني، عبد الله خالد دعباس، محمد عمر النجار، محمد روحي عبد الحليم حماد، شاهر أبو خديجة، إسلام غياض زاهدة، وفاء عبد الرحمن عبد الرزاق برادعي، زهدي محمد الطويل، جميل محمود عموري، مي يوسف عفانة، نور الدين عبد الاله جرار، أمجد اياد حسينية، حازم الجولاني، أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، يوسف صبح، أمجد أبو سلطان، الطفل عمر أبو عصب، الأسير سامي العمور، وسالم زويد النعامي.