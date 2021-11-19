شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تستنكر قرار بريطانيا بحق حركة حماس

حركة المقاومة الشعبية تستنكر قرار بريطانيا بحق حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الشعبية: إن "القرار البريطاني السافر والمستنكر هو تأكيد انحياز بريطانيا للعدو الصهيوني، وهي تضع نفسها في موقف معادي لشعبنا الفلسطيني منذ إعلان وعد بلفور الظالم".

وأضافت الحركة: "لن يغير القرار من حقيقة الأمور أن بريطانيا متواطئة ضد شعبنا في تقديمها الدعم الكامل للكيان الصهيوني في حربه المتواصلة على أرض فلسطين، وكان الأولى على بريطانيا تقديم الاعتذار عن الجريمة التاريخية التي اقترفتها بحق قضية فلسطين، وتعويض المهجرين واللاجئين عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء هذا القرار الظالم منذ ما يزيد عن مائة عام".

وأوضحت أن حركة حماس جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن مقاومته الباسلة، واتهامها بالإرهاب من جانب بريطانيا، لن يفت في عضد شعبنا الساعي الى الخلاص من الاحتلال، وسنواصل مسيرتنا حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكدت أن الارهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال من قتل وتدمير وتشريد وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات.

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