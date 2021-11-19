شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين في بريطانيا تُعلق على قرار حكومة جونسون تصنيف حماس "منظمة ارهابية"

سفارة فلسطين في بريطانيا تُعلق على قرار حكومة جونسون تصنيف حماس "منظمة ارهابية"
رام الله - دنيا الوطن
دانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة، قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس منظمة ارهابية.

ووفق السفير حسام زملط، فقد قال عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "نعتبر هذا القرار تماهيًا خطيرًا مع أجندة دولة الاحتلال التي تسعى الى تجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته وقتل فرص التوصل لحل عادل قائم على أساس القانون والقرارت الدولية".

وأضاف السفير زملط: "توجه الحكومة البريطانية يشكل انحياز صارخ لدولة الاحتلال وخرق للقانون الدولي ومسؤولية بريطانيا التاريخية اتجاه الشعب الفلسطيني، والذي يُفقد بريطانيا أي دور ايجابي في المنطقة".

كما دعا الحكومة البريطانية للتراجع الفوري عن هكذا خطوة والتركيز على تطبيق كامل للقانون الدولي الذي يجرم ممارسات الاحتلال.

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