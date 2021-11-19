شؤون فلسطينية

"خطأ (سي إن إن)": محمود درويش أردني

"خطأ (سي إن إن)": محمود درويش أردني
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش
رام الله - دنيا الوطن
ألقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، أبياتا من قصيدة الشاعر حيدر محمود في ختام برنامج زيارته للمملكة الذي استمر ليومين برفقة زوجته دوقة كورنوول، كاميلا، وذلك في متحف الأردن وسط العاصمة عمّان مساء الأربعاء الماضي.

واقتبس أمير ويلز، بيت الشعر متأنيا في قراءته ومبتسما "حَسْبُ بلادي أنَّها قد تأسست على الحب، والإنسان فيها هو الخير"، وهو من إحدى قصائد حيدر محمود الوطنية، وسط تصفيق الحضور وتوقفه عند كلمة "الحب".

ولكن اللافت، هو الخطأ الذي وقعت فيه شبكة (سي إن إن) البريطانية، خلال تغطيتها لهذا الحدث، عبر موقعها الالكتروني، حيث قالت إن الأمير تشارلز اقتبس بيت شعر من الشاعر الأردني (محمود درويش) قبل أن تتدارك ذلك، وتؤكد أن الاقتباس كان من قصيدة للشاعر الأردني حبدر محمود.

واعترفت الشبكة عبر موقعها الالكتروني بهذا الخطأ وقالت في مقدمة خبر التغطية: "تنويه المحرر: ذكر في نسخة سابقة اسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش بالخطأ، والصحيح هو الشاعر الأردني حيدر محمود، لذا اقتضى التنويه".

يشار إلى أن حدث مشابه وقع الجمعة الماضية، عندما قدم موظفو الإستقبال، في الجناح الأردني بمعرض (إكسبو 2020) المقام في مدينة دبي، معلومات تاريخية مغلوطة عن الأردن.

وآنذاك، ظهرت موظفة الاستقبال، وهي تستعرض المدن الأردنية السياحية، وذكرت من بينها مدينة رام الله الفلسطينية، ما آثار ردات فعل كوميدية بين الأردنيين والفلسطينيين المتابعين للحدث.
الخطأ الذي وقعت فيه شبكة "سي إن إن"

تنويه "سي إن إن" لاحقًا

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