شؤون فلسطينية

3 وفيات و230 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

3 وفيات و230 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و195 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في قلقيلية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 9، الخليل 39، بيت لحم 13، رام الله 28، ضواحي القدس 3، جنين 10، طوباس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 1، نابلس 6، قطاع غزة 117.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 3، الخليل 21، بيت لحم 17، رام الله 6، ضواحي القدس 8، جنين 11، طوباس 12، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 1، نابلس 4، قطاع غزة 110.

وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" بالمستشفيات في الضفة 72 مريضا، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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