الجهاد الإسلامي ترفض قرارات الحكومة البريطانية بحق حركة حماس

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الاسلامي، بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، وبحق كل من يدعمها.وقالت الجهاد الإسلامي: "هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني، ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه".وأشارت إلى أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال المجرم.