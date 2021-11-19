إسرائيل: مؤشر تكاثر العدوى بفيروس (كورونا) يواصل الارتفاع





وتفيد آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنه تم خلال يوم مضى تسجيل 467 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء حوالي 67 ألف فحص مخبري لكشف الفيروس.



ويعالج في مختلفة المستشفيات بإسرائيل، 126 مريض (كورونا) توصف حالتهم بالخطيرة يخضع 87 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.





وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، ثمانية الاف ومائة واربعا وخمسين حالة.



وتدرس إسرائيل التعاقد مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" لشراء عقارها المضاد لـ (كوفيد-19) الذي يحمل اسم باكسلوفيد، بحسب ما قالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة شارون الروعي برايس.



رام الله - دنيا الوطنيواصل مؤشر تكاثر العدوى بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ارتفاعه، بحيث وصل الى 1%.