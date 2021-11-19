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(والا): كوخافي أوعز بوضع خطة هجومية فتاكة للإضرار بمستودعات صواريخ حماس والجهاد

(والا): كوخافي أوعز بوضع خطة هجومية فتاكة للإضرار بمستودعات صواريخ حماس والجهاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، الشهر الماضي، لجميع هيئات الجيش بينهم (شاباك)، بوضع خطة عملية هجومية واسعة النطاق وفتاكة للإضرار بمستودعات صواريخ حمـاس والجهـاد.

جاء ذلك بحسب مصادر في شعبة العمليات بهيئة الأركان، وفق ما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الجمعة.

وتابع: أُفيد أيضا أنه بتوجيه من كوخافي من المتوقع أن تقوّض الخطة فعلياً وبشكل كبير في المراحل الأولى من العملية التي ستندلع في قطاع غزة، قدرات المنظمات على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى في جميع أنحاء إسرائيل وعلى نطاق كبير، وفق الموقع.

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