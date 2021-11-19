قناة إسرائيلية: هكذا ساهم (شاباك) في التأثير على بريطانيا بشأن قرار حظر حماس

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس، بأكملها في المملكة المتحدة.





وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عربية، إن "لدى حماس قدرات كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة متطورة ومرافق تدريب الإرهابيين"، وفق زعمها، مشيرة إلى أن "قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائنا الأميركيين والأوروبيين".





وأصدرت حركة حماس بياناً وقالت لـ "بريطانيا": إن الاحتلال هو الإرهاب وقتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب.



