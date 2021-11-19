قناة إسرائيلية: هكذا ساهم (شاباك) في التأثير على بريطانيا بشأن قرار حظر حماس
قال الصحفي الإسرائيلي، نير دفوري من (القناة 12)، إن جهاز (شاباك) الذي يتمتع بخبرة وتجربة كبيرة في محاربة حماس، قدّم الكثير من المواد والمعلومات التي ساعدت وزارة الخارجية في التعامل مع البريطانيين.
وتابعت القناة بالإضافة إلى نقل المعلومات، ساعد (شاباك) أيضًا في إحاطات مع صناع القرار في بريطانيا، وهي خطوة ستمكن من اتخاذ إجراءات إنفاذ أكثر فاعلية في مواجهة جهود تعاظم الحركة وبناء قوتها، والتي تجري أيضا في بريطانيا.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس، بأكملها في المملكة المتحدة.
وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عربية، إن "لدى حماس قدرات كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة متطورة ومرافق تدريب الإرهابيين"، وفق زعمها، مشيرة إلى أن "قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائنا الأميركيين والأوروبيين".
وأصدرت حركة حماس بياناً وقالت لـ "بريطانيا": إن الاحتلال هو الإرهاب وقتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب.
وقالت الحركة إن "قرار بريطانيا حظر الحركة هو مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".
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