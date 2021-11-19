إصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة (قدوميم) المقامة عنوة على اراضي القرية.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى لإصابة شاب بعيار في يده و آخر بحروق والعشرات بالاختناق الشديد وعولجت جميعها ميدانيا.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية قرب مستعمرة قدوميم ، فيما أفشل الشبان كمينا نصبه جنود الاحتلال خلف سواتر ترابية دون تسجيل اعتقالات.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف و المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية التي أكدت استمرار المسيرة حتى تحقيق اهدافها.