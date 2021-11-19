الخليل: إصابتان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بباب الزاوية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب صلاة الجمعة في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأكدت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب الشبان والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).