نابلس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب 22 مواطنا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقاً.وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا، مشيرا إلى أن المواجهات مازالت مستمرة.وأشار إلى أن سبعة مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية بيت دجن، وجرى علاجهم ميدانيا.