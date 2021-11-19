رسمياً.. بريطانيا تتخذ إجراءات لحظر حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس، بأكملها في المملكة المتحدة.وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عربية، إن "لدى حماس قدرات كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة متطورة ومرافق تدريب الإرهابيين"، وفق زعمها، مشيرة إلى أن "قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائنا الأميركيين والأوروبيين".وكانت صحيفة (ذا غارديان) نقلت عن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قولها إنّ الحكومة البريطانية ستحظر حركة حماس بموجب قانون "الإرهاب".وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا القرار يعني أنّ أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً بحسب خطط باتيل التي ستعلن عنها اليوم الجمعة، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).وترى باتيل أنّ خطوتها هذه "من شأنها أن تساعد في مكافحة معاداة السامية، وحماية الجالية اليهودية"، وفق زعمها.وأضافت الوزيرة للصحافيين في واشنطن: "لقد اتخذنا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة"، مضيفة أنّ القرار "يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب"، وفق تعبيرها.ومن المتوقع أن يصدر إعلان باتيل في خطاب لها في واشنطن، اليوم الجمعة، في مؤتمر حول الأمن.وحتى الآن، تحظر المملكة المتحدة الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" فقط. وسبق أن تم تصنيف "حماس" بوصفها منظمة "إرهابية" محظورة، في كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.ووفق (ذا غارديان)، أكدت باتيل، أنّ حظر حماس سيرسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيداً لمنظمة كهذه"، مضيفة أنّ "حماس لديها قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أسلحة متنوعة ومتطورة، فضلاً عن مرافق تدريب الإرهابيين، وهي متورطة منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية كبيرة"، على حد زعمها.بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، إن الذراع السياسي لحركة حماس "يمهّد العمل للذراع العسكري، هم نفس الإرهابيين، فقط تبادل أدوار"، وفق زعمه.وشكر بينت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بسبب نية إدراج حمـاس على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا.كما قال وزير الخارجية يائير لابيد عبر (تويتر)، إن قرار بريطانيا المتوقع بإعلان حماس جميع أذرعها منظمة إرهابية هو إنجاز آخر لوزارة الخارجية، وهو "نتيجة جهود رئيس الوزراء بينيت ووزير الدفاع غانتس".وأضاف عبر (تويتر): أن ذلك جاء بعد حوار وعمل سياسي وكجزء من تعزيز العلاقات مع بريطانيا.وشكر لابيد وزيرتي الداخلية والخارجية البريطانيتين وكل الحكومة، لقرارهم اعتبار حمـاس بجميع أذرعها منظمة إرهابية، واصفاً ذلك بأنه "قرار مهم ويمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعاظم حماس"، وفق تعبيره.