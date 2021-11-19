سبعة قتلى بحادث مروع في مصر

رام الله - دنيا الوطنلقي سبعة أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة أجرة، واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد على بعد 60 كيلو متر من مطار أسيوط، جنوبي مصر.وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا يفيد بـ "انقلاب سيارة أجرة صغيرة واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد بعد مطار أسيوط بحوالي 60 كيلو".وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتم نقل عدد سبع جثث مجهولي الاسم والهوية لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة المصرية.وكشف وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع بسبب تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس يتبع إحدى الشركات بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط.