الأمير تشارلز يصف زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية بـ"اللحظة الاستثنائية"

رام الله - دنيا الوطنوصف ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية في مصر، بـ"اللحظة الاستثنائية".ونشر حساب الأمير تشارلز، بموقع (تويتر) صورة لزيارة أجراها برفقة قرينته كاميلا إلى منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، غرب العاصمة القاهرة.وعلق تشارلز على صورة أمام تمثال "أبو الهول" قائلا: "لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).ووفق وسائل إعلام محلية بمصر، اصطحب وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، الأمير تشارلز وقرينته كاميلا، في جولة سياحية أبرز معالمها الهرم الأكبر خوفو.وتعد منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أبرز المواقع الأثرية التي تعود لعهد قدماء المصريين، إذ تزخر مصر بآثار تعود إلى عدة حقب تاريخية أبرزها الفرعونية واليونانية والإسلامية.وفي وقت سابق الخميس، زار الأمير تشارلز وقرينته، أروقة الجامع الأزهر، بحضور الشيخ أحمد الطيب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين بريطانيا والأزهر، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات.وقال الشيخ أحمد الطيب، إن "الأزهر يحرص على تعزيز علاقاته العلمية والثقافية والدينية القوية مع بريطانيا، ليتمكن من بناء جسور من التواصل بين الشباب من الشرق والغرب، لنشر قيم السلام والتسامح والمحبة".كما أهدى الطيب الأمير تشارلز، نسخة من "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي عام 2019.وصباح أمس الخميس، وصل ولي العهد البريطاني وقرينته إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، التقى خلال يومها الأول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي.وبحث السيسي والأمير تشارلز، في القصر الرئاسي بالقاهرة، سبل مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر والتعايش المشترك، بحسب بيان سابق للرئاسة المصرية.