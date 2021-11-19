السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي أُطلق نحوها

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي باليمن، فجر اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أُطلق نحو السعودية.وأفاد التحالف "أنه اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أُطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جيزان (جنوب غربي السعودية)"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).وأعلن التحالف في بيان آخر "أنه رصد نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي"، مضيفاً :"مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود".وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، قال إن التحالف العربي شن أكثر من 65 غارة جوية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، توزعت على عدة محافظات.