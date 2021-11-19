المطران حنا: لا يمكن القبول بتصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بأنها "إرهابية"



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن استهداف المجتمع المدني الفلسطيني انما يعتبر امعانا في التآمر على شعبنا وقضيته العادلة حيث ان هذه المؤسسات تخدم شعبنا ولها حضور وطني وانساني ومحاولة المساس بها انما هي مساس بكل شعبنا وتطاول على عدالة قضيتنا.



وطالب بأوسع رقعة تضامن مع المؤسسات المدنية الفلسطينية المستهدفة وان نوصل رسالة واضحة للعالم بأن شعبنا يرفض التطاول على مؤسساته ووصمها بالارهاب لا سيما ان الارهاب الحقيقي هو ما يمارس بحق شعبنا من قمع وظلم واستبداد وخاصة في مدينة القدس كما وفي غيرها من الاماكن .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه لا يمكننا ان نقبل بتصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بأنها إرهابية واننا نعتبر بأن هذا الاجراء الاحتلالي انما هو عدائي بامتياز ويجب رفضه والتصدي له بكل الوسائل المتاحة.