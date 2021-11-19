شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": الاحتلال يحرم 160 طفلاً من الحرية

"النضال الشعبي": الاحتلال يحرم 160 طفلاً من الحرية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة الاطفال الفلسطينيين ،وما يتم بحق الطفولة في فلسطين من اعتداءات واستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين .

وأضافت الجبهة في اليوم العالمي للطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف غدا السلت الموافق 20 تشرين الثاني ، مازال في سجون الاحتلال (١٦٠ ) طفلا ،ولم يترك الاحتلال صنفا من صنوف الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال فلسطي، في ظل غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب، مما يجعل سقوط ضحية أخرى من الأطفال مسألة وقت فقط.

واشارت الجبهة إن القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وفرت حماية للأطفال، وجرمت المساس بهم أو اعتقالهم أو تعذيبهم أثناء النزاعات، وكل مخالفة لذلك تعتبر جرم يعاقب عليها القانون الدولي.

مطالبة بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني،فضح ممارسات الاحتلال في حق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدعوة إلى محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني وقتلوا طفولته بكل الوسائل.

وقالت الجبهة تواصل سلطات الاحتلال استهداف الأطفال الفلسطينيين، منتهجة جملة من الأدوات في ملاحقتهم،  وسلبهم أبسط حقوقهم، لا سيما عبر عمليات الاعتقال الممنهجة التي تشكل جزءًا مركزيًا من بنية عنف الاحتلال.

ودعت الجبهة  لضرورة تكامل  الجهود على مستوى المؤسسات الرسمية والأهلية لتجنيب الأطفال الكثير من التهديدات وتوفير بيئة حامية لهم، وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته بضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على تنفيذ هذه الاتفاقيات، لضمان تمتع الأطفال الفلسطينيون بحقوقهم، والافراج الفوري عن الاطفال المعتقلين والذين يتعرضون لكافة اشكال العنف والاستغلال الممنهج من قبل الاحتلال.

ودعت الجبهة  لتطوير التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى لقطاع الطفولة، على قاعدة منظومة الحقوق ، حيث يشكل ذلك اللبنة الأولى في ترسيخ أسس مجتمع فلسطيني متماسك تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة.

أخبار ذات صلة

أسرى سجن نفحة يبدؤون اليوم الجمعة خطوات تصعيدية إسناداً للأسرى المرضى

أسرى سجن نفحة يبدؤون اليوم الجمعة خطوات تصعيدية إسناداً للأسرى المرضى

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدين محاولات المستوطنين المساس بأراضيها في دير مار سابا

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدين محاولات المستوطنين المساس بأراضيها في دير مار سابا

المطران حنا: نرفض السياسات الهادفة إلى تغيير ملامح وطابع باب الجديد في القدس القديمة

المطران حنا: نرفض السياسات الهادفة إلى تغيير ملامح وطابع باب الجديد في القدس القديمة

الهباش يلتقي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء في مالي

الهباش يلتقي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء في مالي

غزة: مغادرة 2628 مسـافراً ووصول 1910 عائدين عبر معبر رفح

غزة: مغادرة 2628 مسـافراً ووصول 1910 عائدين عبر معبر رفح

حماس تعلق على قرار (كنيست) بإدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلاب المدارس اليهودية

حماس تعلق على قرار (كنيست) بإدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلاب المدارس اليهودية

قطاع غزة: حالة وفاة و117 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة و117 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34;: الاحتلال يحرم 160 طفلاً من الحرية

"النضال الشعبي": الاحتلال يحرم 160 طفلاً من الحرية

أسرى سجن نفحة يبدؤون اليوم الجمعة خطوات تصعيدية إسناداً للأسرى المرضى

أسرى سجن نفحة يبدؤون اليوم الجمعة خطوات تصعيدية إسناداً للأسرى المرضى

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدين محاولات المستوطنين المساس بأراضيها في دير مار سابا

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدين محاولات المستوطنين المساس بأراضيها في دير مار سابا

المطران حنا: نرفض السياسات الهادفة إلى تغيير ملامح وطابع باب الجديد في القدس القديمة

المطران حنا: نرفض السياسات الهادفة إلى تغيير ملامح وطابع باب الجديد في القدس القديمة

الهباش يلتقي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء في مالي

الهباش يلتقي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء في مالي

حماس تعلق على قرار (كنيست) بإدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلاب المدارس اليهودية

حماس تعلق على قرار (كنيست) بإدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية لطلاب المدارس اليهودية

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

كيف تبدو حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الجمعة؟

(فدا) يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

(فدا) يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

سبعة قتلى بحادث مروع في مصر

سبعة قتلى بحادث مروع في مصر

مشروع قانون في الكونغرس لمنع أول صفقة أسلحة للسعودية في عهد بايدن

مشروع قانون في الكونغرس لمنع أول صفقة أسلحة للسعودية في عهد بايدن

الأمير تشارلز يصف زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية بـ&#34;اللحظة الاستثنائية&#34;

الأمير تشارلز يصف زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية بـ"اللحظة الاستثنائية"

السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي أُطلق نحوها

السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي أُطلق نحوها